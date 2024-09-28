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Azerbaycan'dan İsrail ile savunma sanayisinde ticarete devam kararı

Azerbaycan'dan İsrail ile savunma sanayisinde ticarete devam kararı
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İsrail'in Azerbaycan Büyükelçisi George Deek, X platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin savunma sanayii alanında da büyümeye devam ettiğini belirtti.

News Azerbaijan’ın haberine göre Büyükelçi, NATO standartlarında hafif silah üretimi ve geliştirilmesinde uzmanlaşmış uluslararası bir şirket olan AS Holdings ve onun alt şirketi Ari Arms'ın, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı devlet şirketi Azersilah ile stratejik bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzaladığını belirtti.

Deek, "Bu değerli ortaklık, ülkeleri birbirine daha da yakınlaştırarak bağımsızlığı ve ulusal güvenliği artırmak amacıyla ortak çalışma ve geliştirme çabalarını teşvik ediyor. İmza törenine çeşitli bakanlıklar, kurumlar ve yetkililerden temsilciler katıldı” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler aliyev azerbaycan İsrail savunma sanayii
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