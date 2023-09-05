Bakan Fidan: Yunanistan'la yeni bir döneme giriyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgospetritis'le görüştü. Fidan, ''Yunanistan ile yeni ve olumlu bir döneme giriyoruz'' açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü. İki bakan görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Dışişleri Hakan Fidan, "Yunanistan ile yeni ve olumlu bir döneme giriyoruz. Terörle mücadelede komşumuzdan etkin işbirliği bekliyoruz." dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, "Krizleri hızlı bertaraf edebiliyoruz. Göçmen konusu bölgemizde istikrara zarar veriyor" diye konuştu. ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS 18 EYLÜL'DE GÖRÜŞECEK Yunan Bakan Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Eylül'de Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Nikos Miçotakis'le görüşeceğini söyledi.