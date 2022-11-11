Balık tutmak isteyen amatör balıkçıların avı bu oldu

Sosyal medyada hızla yayılan bir amatör balıkçı videosu tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir grup amatör balıkçının oltayla balık avı "yok artık" dedirten bir sürpriz son buldu.

Nerede çekildiği henüz bilinmeyen ve sosyal medyada çokça paylaşılan bir videoda amatör balıkçıların oltasına 37 ekran bir televizyon takıldı.

Videoyu çeken balıkçı “Denizden ilk defa böyle bir şey çıkıyor.” dedi.

Yapılan araştırmalara göre deniz çöplerinin %60 ila %80'inini plastik çöpler oluşturuyor. Okyanus ve denizlerde, yaklaşık 100 ila 150 milyon ton plastik çöpün yüzdüğü tahmin ediliyor.

Buna her yıl 6,5 milyon ton daha ekleniyor.

BM Çevre Programı'nın verilerine göre, açık denizlerde her kilometrekare başına ortalama 13 bin plastik düşüyor.