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Başbakan Orban'dan açıklama: Macaristan, İsveç'e NATO vizesi verecek mi?

Başbakan Orban'dan açıklama: Macaristan, İsveç'e NATO vizesi verecek mi?
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, hükümet olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini belirtti.

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini TBMM'de onaylamasının ardından gözler Macaristan'a çevrildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hükümet olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini belirtti.

Sosyal medya hesabı X'ten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Orban, "(Stoltenberg'e) Macar hükümetinin, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini bir kez daha teyit ettim. Ayrıca, Macaristan Ulusal Meclisini, İsveç'in katılımı lehinde oy kullanmaya ve mümkün olan ilk fırsatta onaylamayı sonuçlandırmaya çağırmaya devam edeceğimizi de vurguladım." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise X'ten yaptığı paylaşımda, Orban ile yaptığı telefon görüşmesinin iyi geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başbakan (Orban) ve hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği açık desteği memnuniyetle karşılıyorum. Parlamento yeniden toplanır toplanmaz (İsveç'in üyeliğinin) onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyorum."

Orban, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a bir davetiye mektubu gönderdiğini bildirmişti.

Bunun üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, basına yaptığı açıklamada, Macar lider Orban'ın teklifiyle ilgili "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır." demişti.

Etiketler nato vize macaristan
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