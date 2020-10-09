Beyrut'ta yakıt deposunda korkutan patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Tarık El Cedide bölgesinde bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, patlama sonucu can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Patlamanın meydana geldiği bölge ordu birlikleri tarafından kordon altına alındı.

Öte yandan 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.