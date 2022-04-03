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Biden törende ayakta uyudu

ABD Başkanı Biden, ABD'de düzenlenen askeri görende ayakta uyuya kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bazı resmi tören ve programlarda uyukladığı anlarla gündem olmaya devam ediyor.

79 yaşındaki Biden, Wilmington Limanı'nda USS Delaware denizaltısı için düzenlenen törene eşi First Lady Jill Biden ile birlikte katıldı.

Nükleer enerjili denizaltının hizmete girmesinin kutlandığı törene Joe Biden'ın yorgun hali damga vurdu.

Tören sırasında asker selamı vererek ayakta duran Biden'ın uyukladığı anlar kameralara yansırken, ABD'nin en çok konuştuğu başlıklardan bir tanesi oldu. 

 

Etiketler joe biden biden uyudu uyuya kaldı
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