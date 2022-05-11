Bill Gates koronavirüse yakalandı!

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlar nedeniyle pek çok kesimin "koronavirüsün arkasındaki isim" olarak gösterdiği Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gates, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif belirtiler gösterdiğini ve uzmanların tavsiyesiyle kendisini karantinaya aldığını belirtti. Microsoft’un kurucusu, “Aşılı olduğum için şanslıyım” dedi. 20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği’ni (GAVI) hayata geçiren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, İngiltere’nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.