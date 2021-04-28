Binadan atlayan adam yoldan geçen kadının üzerine düştü: İkisi de öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde binadan atlayarak intihar eden kişi, kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düştü. Olayda hem kadın hem adam hayatını kaybetti.

San Diego'da pazar günü yaşanan talihsiz olayda Taylor Kahle, saat 19:00 civarında yolda erkek arkadaşıyla birlikte yürüyordu.

O sırada bir otoparkın 9. katından aşağı atlayan bir adam, 29 yaşındaki Kahle'nin üzerine düştü.

20 ila 30 yaşlarında olduğu düşünülen ve kimliği belirlenemeyen adam atladıktan sonra ağır yaralanırken, Kahle de çarpışmanın etkisiyle yere yığıldı. O sırada kaldırımda yürüyen iki kişiyse çiftin yardımına koştu.

Polisin açıklamasına göre genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Binadan atlayan adamsa hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ERKEK ARKADAŞ SIYRIKSIZ KURTULDU!

Kahle'nin erkek arkadaşı da olaydan yara almadan kurtuldu.

McFarlane Promotions adlı bir etkinlik düzenleme şirketinde çalışan Kahle bu hafta pazar günü 30. yaşını kutlayacaktı.

Kahle'nin patronu Laurel McFarlane, genç kadını "9 yıldır tanıdığını ve kendi kızı gibi gördüğünü" söyledi.

McFarlane "Önünde mükemmel bir hayatı bulunan bu güzel kişi trajik şekilde hayatını kaybetti" dedi.

Annesi iki yıl önce Alzheimer nedeniyle yaşamını yitiren Kahle, babası ve iki köpeğiyle yaşıyordu.