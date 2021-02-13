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  3. 13 Şubat 2021 13:10

Bir anne kızını gözetleyen zanlıya hayatının dersini verdi!

ABD'nin Texas eyaletinde bir anne kızının odasını gözetleyen şüpheliyi fark etti. Bunun üzerine anne şüpheliye müdahale etti. Kaynak: ABD'de kızının odasını gözetleyen kişiyi fark eden anne müdahale etti!

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ABD'nin Texas eyaletindeki Lake Jackson şehrinde olay meydana geldi. Yerel medyadaki habere göre, marketten eve dönen anne bu sırada 15 yaşındaki kızının odasını gözetleyen bir kişiyi fark etti. Anne Phyllis Pena, o sırada kızının odada olmadığını söyleyerek şüphelinin kendisini gördüğünü belirtti. 

Şüpheli kaçmaya çalışırken anne polisi arayarak ihbarda bulundu.

Kameralara yansıyan görüntülerde anne Pena'nın olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheliye doğru koşarak onun üzerine atladığı ve polis gelene kadar genci tuttuğu görüldü.

Gözaltına alınan söz konusu şüphelinin kimliğinin Zane Hawkins (19) olarak tespit edildi.

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