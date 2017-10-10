Bir dudak vakası daha... Bu hale geldi !

Dudaklarını büyütmek isteyen genç kızın dudağı 24 saat içinde bu hale geldi.



Kardashian ailesinin kendi koleksiyonlarının ses getirmesinden sonra, Jenner kardeşlerden Kylie Jenner da, o dillere destan olmuş dudakları ve onla bütünleşen mat rujlarıyla ilgili, bir ruj koleksiyonu çıkartmıştı.

Jenner Lip Kit adı altında satışa çıkan; üç ruj ve bu rujlarla uyumlu üç dudak kalemini kullandığını iddia eden 19 yaşındaki Larissa Reynolds, ürünleri kullandıktan 24 sonra dudağının geldiği hali sosyal medya hesabından paylaştı.

Olayın ertesi günü19 yaşındaki genç kız, Kylie Jenner Lip Kit’in müşteri hizmetlerini aradı.

Müşteri hizmetleri çalışanı, ürünlerinin her birinin dermatologlar tarafından test edildiğini, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledi ve Larissa Reynolds’a belki de yediği bir şeyin dokunmuş olduğunu söyledi. Ve Larissa’dan ürünün faturası ile birlikte doktor raporunu müşteri hizmetlerine iletmesini rica ettiler.

Larissa’nın yolladığı fatura dudağıyla ilgili gerçekleri ortaya döktü:

Genç kızın şikayetçi olduğu ürünün, gerçek fiyatı 29$ dolardan satılan orjinali değil, Facebook’tan 5 pound’a satılan sahtesi olduğu ortaya çıktı.