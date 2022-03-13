BM: Ukraynalı mülteciler insan ticareti riski ile karşı karşıya

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkeden kaçan mültecilerin insan tacirlerinin ağına düşmesi ya da taciz ve saldırıya uğramasına dair endişeler her geçen gün artıyor.

Ukrayna'nın Romanya, Polonya ve Moldova sınırlarını ziyaret eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Küresel İletişim Başkanı Joung-ah Ghedini-Williams, "Olası insan ticareti, cinsel istismar ve saldırı riskleri hakkında endişe duymamız gerekiyor" dedi.

Bir milyondan fazlası çocuk olmak üzere 2,5 milyondan fazla insanın, II. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'da benzeri görülmemiş bir insani kriz yaşadığını söyleyen Ghedini-Williams, Ukrayna'nın sınır komşuları ve birçok Avrupa ülkesinde insanların mültecilere yardım eli uzattığını fakat yardımlar kadar tehlikenin de çok yakın olduğunu belirtti.



Polonya'nın Wrocław kentindeki polis yaptığı açıklamada, 49 yaşındaki bir şüpheliyi internet üzerinden yardım teklifleriyle tuzağa düşürdüğü 19 yaşındaki Ukraynalı bir mülteciye "tecavüz suçlamasıyla" gözaltına aldığını duyurdu. Euronews Türkçe'de yer alan habere göre yetkililer, şüphelinin 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Polis, şüphelinin genç kıza bir internet portalı aracılığıyla yardım teklif ederek ulaştığını, savaştan kaçan ve Lehçe konuşmayan Ukraynalıya yardım ve barınma sağlamayı vaat ettiğini fakat tüm bunların bir "manipülasyon" olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Berlin polisi de sosyal medyada Ukraynaca ve Rusça yaptıkları paylaşımla kadın ve çocuklardan yapılan barınma tekliflerini kabul etmemeleri ve şüphelileri polise ihbar etmelerini istedi.

Euronews Türkçe