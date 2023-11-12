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BM'nin Gazze'deki ofisi vuruldu

BM'nin Gazze'deki ofisi vuruldu
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İsrail'in Gazze'deki ofislerini bombaladığını, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gazze’deki ofisinin bombalandığını duyurdu. UNDP, personelin 13 Ekim’de ofisi terk ettiği ve yerleşkeye sivillerin sığındığını belirtti. 

UNDP’den yapılan açıklamada, “UNDP, Gazze’deki Birleşmiş Milletler yerleşkesinin bombalandığına dair ilk raporlardan derin üzüntü duymaktadır. Bombardımanın önemli sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açtığı bildiriliyor. 6 Kasım'da UNDP, sığınma arayan birkaç yüz kişinin yerleşkeye girdiğini bildirdi ve bu sayının o zamandan beri önemli ölçüde arttığına dair göstergeler var. Bu çatışmanın ortasında kalan sivillere yönelik süregelen ölüm ve yaralanma trajedisi kabul edilemez ve durdurulmalıdır. Sivillere, sivil altyapıya ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmeli ve bunlar korunmalıdır. Ayrımcılık, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dâhil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli ve bu hukuka riayet edilmelidir” denildi. 

"DOKUNULMAZLIĞIMIZ HER ZAMAN KORUNMALIDIR"

UNDP Yöneticisi Achim Steiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze'deki UNDP ofisi dün gece bombalandı ve yerleşkemizde sığınanlar arasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bu her açıdan yanlıştır. Siviller, sivil altyapı ve BM tesislerinin dokunulmazlığı her zaman korunmalıdır” dedi. 

Etiketler gazze ofis bm
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