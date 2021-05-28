Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı

17 yıl aradan sonra çiftleşmek için yer yüzüne çıkan cicada böcekleri, canlı yayında sırasında ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ağustos böceği olarak bilinen kırmızı gözlü, kanatlı siyah böcekler (cicada), 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için tekrar yeryüzüne çıktı.

Kısa sürede ilgi odağı olan cicada canlı yayın yapan CNN Inernational muhabiri Manu Raju'ya zor anlar yaşattı.

İlk başta fark edilmeyen böcek, Manu Raju'nun önce ceketine sonra omzuna tırmandı.

Birkaç saniye sonra böceği fark eden Raju'nun tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

O ana ait görüntüler Twitter Facebook gibi platformarda defalarca kez paylaşılınca Raju istemeden de olsa günün en çok konuşulan ismi oldu.

Bu görüntüleri kişisel Twitter hesabından paylaşan Raju ise videoya 'Canlı yayın sırasında davetsiz bir misafirim oldu' notunu düştü.

EN SON 2004'TE GÖRÜLMÜŞLERDİ

En son 2004'te yeryüzüne çıkan "Brood X" türü böcekler, üremek için yeryüzüne çıktığı ABD'nin yaklaşık 15 eyaletinde meraklılarının ilgisini çekiyor.

Amerikalı böcek bilimcilere göre, dünyada yaklaşık 3 bin ağustos böceği türü bulunuyor ancak sadece 7 türü periyodik aralıklara 13 ya da 17 yılda bir yeryüzüne çıkıyor.

Bu türlerin hemen hemen hepsi, Kuzey Amerika'nın orta kesimlerinde ve doğu yakasında ortaya çıkıyor, hayatlarının çoğunu yer altında geçiriyor, bitki köklerindeki sıvıları emerek besleniyor.

Böcek bilimciler, bu böcek türünün 17 yıl boyunca kış uykusunda olmadığını, oldukça yavaş büyüdüklerini söylüyor.