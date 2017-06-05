Bu sefer kabileler çatıştı: 38 ölü
Bu sefer kabileler çatıştı: 38 ölü
Apple duyurdu ! İşte çıkacağı tarih...
Apple duyurdu ! İşte çıkacağı tarih...
Alkollü şahıs dehşet saçtı: 9 kişi ölü
Alkollü şahıs dehşet saçtı: 9 kişi ölü
Katar kriziyle ilgili bir açıklama da ABD'den
Katar kriziyle ilgili bir açıklama da ABD'den
İstanbul'da zincirleme kaza ! 10 araç birbirine girdi
İstanbul'da zincirleme kaza ! 10 araç birbirine girdi
Tokat'ta Piyade Alayı'na yıldırım düştü ! Yaralı askerler var
Tokat'ta Piyade Alayı'na yıldırım düştü ! Yaralı askerler var
WhatsApp’ta bu mesaj gelirse hemen silin!
WhatsApp’ta bu mesaj gelirse hemen silin!
Dışişleri'nden Katar kararı hakkında açıklama
Dışişleri'nden Katar kararı hakkında açıklama
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 05 Haziran 2017 23:25

Bu sefer kabileler çatıştı: 38 ölü

Güney Sudan'da kabileler arasında çıkan çatışmada 38 kişi öldü 35 kişi yaralandı.

Bu sefer kabileler çatıştı: 38 ölü
A+ A-

Güney Sudan'ın kuzeyindeki Gogrial eyaletinde kabileler arasında çıkan çatışmada en az 38 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

 Güney Sudan'ın Gogrial eyaletinde Gogrial Vali Yardımcısı Agoth Mel, ülkenin kuzeyindeki eyalette, Güney Sudan'ın en büyük etnik grubu Dinka'ya mensup Apuk ve Aguok kabileleri arasında çatışma çıktığını, olayda en az 38 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını söyledi.

Çatışmaların sınır anlaşmazlığı ile otlak arazi ve su paylaşımı yüzünden kaynaklandığını belirten Mel, "Her iki grup da birbirlerinden intikam almak istediğini iddia ediyor." dedi.

Mel ayrıca, Güney Sudan'da yaşanan çatışmaların ve toplu katliamların ardında ülkedeki istikrarsızlığın arttığını belirtti, sivillerin elinde silahların olduğunu aktardı.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Buna uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet 28 Nisan'da göreve başlamıştı.

Başkent Cuba'da, Mayardit'e bağlı güvenlik güçleri ile Machar yanlıları arasında çatışmalar 8 Temmuz 2016'da yeniden başlamıştı.

AA

ölü , çatışma , kabile , güney sudan