Bunun adı vahşet! Ayıyı bomba ile havaya uçurdular

Rusya’nın Yakutistan bölgesinde, bir bozayı bomba ile patlatıldı. Rus polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İddialara göre bölgede çalışan işçiler, bozayının sürekli olarak çalışma alanına girmesi sebebiyle rahatsız oldu.

Ayıyı öldürme kararı alan işçiler, av tüfeği yerine bomba kullanmayı tercih etti.

Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Rus polisinin, olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve bomba yapanları terör şüphesiyle aradığı bildirildi.

Ayıyı öldürmekte kullanılan bombanın el yapımı olduğu ve düdüklü tencere bombası olabileceği ifade edildi.