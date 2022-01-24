Burkino Faso'da darbe girişimi! Devlet Başkanı esir alındı

Afrika'nın batısında yer alan Burkino Faso'nun başkenti Ouagadougou'da darbe girişimi yaşanıyor. Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore’nin askerler tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da dün itibarıyla askeri kamplarda duyulan silah seslerinin bugün de başkanlık sarayı çevresinde duyulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore’nin askerler tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Askerler, dün başlayan olaylarda Genel Kurmay Başkanı ile istihbarat Servisi başkanlarının görevden alınmasını ve örgütlerle savaşmak için daha fazla kaynak sağlanmasını talep etti. Askerler ayrıca, yaralı askerlere daha iyi bakılmasını ve savaşta ölen askerlerin ailelerine de daha fazla yardım yapılmasını istedi.

Askerleri desteklemek için sokaklara çıkan yüzlerce kişi, iktidardaki İlerleme İçin Halk Hareketi Partisi (MPP) merkezini ateşe verdi. Yetkililer olayların ardından bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan ederken, hükümet tarafından yapılan açıklamada krizin kontrol altına alındığı belirtildi.

Dün, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, başkent Ouagadougou'da 2015'teki başarısız darbe girişimine karışan askerlerin tutuklu bulunduğu cezaevinin yer aldığı Sangoule Lamizana askeri kampı ile Kaya bölgesi ile Ouahigouya’daki askeri kamplarda silah seslerinin duyulduğu belirtilmişti.

Burkina Faso hükümeti, askeri kamplardan silah seslerinin duyulduğunu doğrulayarak, yerel basında çıkan ordunun Darbe Girişimi iddiaları yalanlamıştı.

Öte yandan, ülkede geçtiğimiz hafta 11 asker, darbe planlama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İHA