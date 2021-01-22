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  3. 22 Ocak 2021 15:12

Çekya meclisinde mikrofon kavgası!

Çekya meclisinde konuşan Milletvekili Lubomir Volni, mikrofonun kapatılmasına tepki gösterdi. Volni, başkan vekilinin mikrofonundan konuşmak isteyince ortalık karıştı.

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Çekya parlamentosunda maske anlaşmazlığı kavgaya dönüştü.

Maske karşıtı milletvekili Lubomir Bolni kürsüde koronavirüsle ilgili konuşma yaparken maske takmadığı için önce meclis başkanvekili tarafından uyarıldı. Uyarıya kulak vermeyince de mikrofonu kapatıldı.

Buna sinirlenen vekil kürsüden ayrıldı. Başkan vekilinin kürsüsüne giderek onun mikrofonundan konuşmaya çalıştı. Başkan vekili onu engellemeye çalıştı, araya diğer görevliler de girince arbede yaşandı. Lubomir Volni daha sonra kürsüden uzaklaştı, oturuma ara verildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Çekya Başbakanı Andrej Babiš' davranışın 'uygunsuz ve aptalca' olduğunu belirtti.

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