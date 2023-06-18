Cenazede dirilen kadın hayatını kaybetti
Ekvador'da cenaze töreni sırasında ölmediği anlaşılan 76 yaşındaki kadın, yedi gün sonra hayatını kaybetti.
Ekvador’da cenaze töreni sırasında tabutu yumruklayarak yakınlarını şoke eden 76 yaşındaki kadın, ölmediği anlaşıldıktan yedi gün sonra hayatını kaybetti.
The Guardian’da yer alan habere göre, Ekvador Sağlık Bakanlığı Bella Montayo isimli kadının yedi gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini doğruladı.
Bakanlık Montoya’nın “iskemik inme geçirdiğini” açıkladı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bella Montoya isimli kadın 9 Haziran’da öldüğü sanıldığı için beş saat tabut içinde kalmış, cenaze töreni sırasında tabutu yumruklayarak yakınlarını şoke etmişti.
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