Çin hükümeti koronavirüs gerçeklerini böyle gizlemiş!

Koronavirüs salgınıyla ilgili hali hazırda en yetkin kurum olan Dünya Sağlık Örgütü, virüsün kökenini bulabilmek ve salgını durdurabilmek için uzman bir ekibi Çin'in Vuhan kentine yollamıştı.

DSÖ ekibinin Vuhan'a gidişi bir yıla yakın bir sürede gerçekleşebilirken dünyadan Çin'e, ekibin diplomatik yollarla engellendiği eleştirisi yöneltilmişti.

DSÖ'nün uzman ekibi Vuhan'a ulaştıktan sonra zorunlu karantinaya alınmış, karantina süresinin sona ermesiyle birlikte bugün itibarıyla araştırmalarına başlamıştı.

Öte yandan İngiliz medyasında yer alan bir habere göre Vuhan halkı koronavirüs nedeniyle kaybettikleri yakınlarına dair konuşmalarının Çin hükümeti tarafından engellendiğini ve 'susturulduklarını' iddia etti.

Gündeme bomba gibi düşen habere göre Vuhanlılar kovid-19'a kurban verdikleri akrabalarıyla ilgili yazışma ve paylaşımlarının Çin sosyal medya sitesi WeChat'ten kaldırıldığını ifade ettiler. Vuhanlı vatandaşlar bunun bir susturma operasyonu olduğunu söylediler.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının oluşturduğu paylaşım gruplarında yapılan paylaşımların Çin hükümeti tarafından DSÖ yetkililerine karşı bir sıkıntı yaşamamak adına örtbas edildiği ifade ediliyor.

80 ila 100 ailenin oluşturduğu grup adına konuşan Zhang Hai, yapılan paylaşımların 10 gün önce hiçbir açıklama yapılmadan kaldırıldığını söyledi. Zhang Hai'nin babası salgının ilk dönemlerinde Kovid-19 şüphesiyle hayatını kaybetmişti.

Zhang Hai, yaptığı açıklamada Çin hükümetinin panik halinde olduğunu ve kendilerini DSÖ yetkilileriyle temasa geçmemeleri için susturmaya çalıştığını aktardı.



Vuhan ve Hubei bölgesinde yaşayan Çinliler hükümeti salgının ilk ortaya çıktığı 2019 aralık ayında saklamaya çalışarak koronavirüsün yayılmasına ve insanların ölmesine sebep olmakla suçluyor. Salgının kontrolden çıktığı iki bölgede vakalar ve ölümler yakın zamanda kontrol altına alınmış hatta şehirde yaşayan insanların virüs önlemleri olmadan rahatça gündelik hayatına devam etmesi dünyada şaşkınlık yaratmıştı.

Çin resmi makamlarına göre Vuhan'daki koronavirüs ölüm sayısı 3 bin 900 olarak açıklandı. Bu rakam ülkkedeki toplam ölüm sayısı olan 4 bin 636'nın önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Ancak bazı uzmanlar ve bağımsız kaynaklar gerek Vuhan'da gerekse Çin genelinde resmi vaka ve ölüm sayılarının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.