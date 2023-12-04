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Çin ve ABD arasında gerginlik: ''Karasularımızı ihlal etti''

Çin ve ABD arasında gerginlik: ''Karasularımızı ihlal etti''
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Çin ordu sözcüsü Albay Tian Junli, ABD’nin USS Giffords savaş gemisinin onay almadan yasadışı şekilde Çin karasularını ihlal ettiğini duyurdu.

Çin ordusundan yapılan resmi açıklamada, “Albay Tian Junli, USS Giffords kıyı muharebe gemisinin 4 Aralık'ta Çin hükümetinin onayı olmadan deniz sınırını yasadışı bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Komutanlığı organize deniz birlikleri tüm süreç boyunca nöbet tutmuştur. ABD, Güney Çin Denizi'ndeki durumu kasıtlı olarak bozmuş, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde ihlal etmiş, bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalamış ve uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ciddi şekilde ihlal etmiştir. Bu durum, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrara yönelik en büyük tehdit olduğunu tam anlamıyla ortaya koymaktadır. Çin, Güney Çin Denizi Adaları ve komşu sular üzerinde tartışılmaz bir egemenliğe sahiptir. Birlikler, Güney Çin Denizi bölgesinde ulusal egemenlik, güvenlik, barış ve istikrarı kararlılıkla korumak için her zaman teyakkuz halindedir” denildi.

ABD gemisinin ihlal yaptığı ifade edilen bölge, Spratly Adaları olarak biliniyor ve Güney Çin Denizi’nde bulunuyor. Bu bölgede Vietnam, Çin ve Tayvan hak iddia ediyor.

DHA

Etiketler çin abd karasuları abd gemisi savaş gemisi
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