Çin'de koronavirüs durdurulamıyor: Bir ayda 60 bine yakın can kaybı

Çin'de 8 Aralık 2022 - 12 Ocak 2023 tarihleri arasında 59 bin 938 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Tıbbi Yönetim Bürosu Başkanı Jiao Yahui, hayatını kaybedenlerin 5 bin 503’ünün Covid-19’a bağlı solunum yetmezliğinden, 54 bin 435’inin ise yine Covid-19’a bağlı farklı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Yahui, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 80.3 olduğunu belirtti.

KIŞ, SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINI TETİKLEDİ

Yahui, kış mevsiminin özellikle yaşlılarda solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini ve Covid-19 enfeksiyonu ile birleşen bu hastalıkların ölüme yol açtığını söyledi.

DHA