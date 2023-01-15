  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Çin'de koronavirüs durdurulamıyor: Bir ayda 60 bine yakın can kaybı

Çin'de koronavirüs durdurulamıyor: Bir ayda 60 bine yakın can kaybı

Çin'de koronavirüs durdurulamıyor: Bir ayda 60 bine yakın can kaybı
Güncelleme:

Çin'de 8 Aralık 2022 - 12 Ocak 2023 tarihleri arasında 59 bin 938 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Tıbbi Yönetim Bürosu Başkanı Jiao Yahui, hayatını kaybedenlerin 5 bin 503’ünün Covid-19’a bağlı solunum yetmezliğinden, 54 bin 435’inin ise yine Covid-19’a bağlı farklı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Yahui, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 80.3 olduğunu belirtti.

KIŞ, SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINI TETİKLEDİ

Yahui, kış mevsiminin özellikle yaşlılarda solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini ve Covid-19 enfeksiyonu ile birleşen bu hastalıkların ölüme yol açtığını söyledi.

DHA

Etiketler çin koronavirüs pandemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hadise dekolteli elbisesiyle çömelerek poz verdi, Instagram alev aldı!
Eski polis müdüründen ''mafya'' çıkışı: Türkiye Meksika'ya döndü
Nepal'de yolcu uçağının düşme anı kamerada
Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
İlan sitelerinde ''EYT'' hareketliliği
Devlet sırları ve banka hesapları tehlikede! Kuantum Kıyameti kapıda
Elves Presley'in servetinden geriye sadece bir ev kalmış!
Emeklinin maaşı arttı, alım gücü eridi
Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamı tepkisi: ''O az kalmış aklınızı alırım sizin''
Serel Yereli'den çılgın pozlar! Süper mini elbisesiyle ayağını kaldırıp poz verdi