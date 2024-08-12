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Dev havayolları Ortadoğu uçuşlarını iptal etti

Dev havayolları Ortadoğu uçuşlarını iptal etti
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Alman hava yolu firması Lufthansa, Ortadoğu’da artan gerilim nedeniyle Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil’e olan uçuşlarını erteledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da öldürülmesinin ardında İran dini lideri Ali Hamaney İsrail’e direkt saldırı emri vermişti. İran’ın İsrail’e yapması beklenen misilleme, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkilemiş ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti. Lufthansa da geçen hafta 13 Ağustos’a kadar uçuşların iptal edildiğini açıklamıştı.

 Şirket, yaptıkları güvenlik analizi çerçevesinde bölgeye yönelik uçuş iptallerinin süresini uzattıklarını duyurdu.

Lufthansa’nın 21 Ağustos’a kadar uçuşlarını askıya aldığı kentler şunlar:

İsrail / Tel Aviv
İran / i Tahran
Lübnan / Beyrut
Ürdün / Amman
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi / Erbil
Havayolu şirketi bu süre içinde Irak ve İran hava sahasını kullanmayacak.

Lufthansa Grubu Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Alınan karar doğrultusunda bu firmalar da bölgeye uçuş yapamayacak.

Etiketler lufthansa havayolları ortadoğu uçuşları
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