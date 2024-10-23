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Dev pizzacıya uyuşturucu baskını: Pizza yerine kokain satıyorlarmış

Dev pizzacıya uyuşturucu baskını: Pizza yerine kokain satıyorlarmış
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Almanya’da polis, Düsseldorf kentindeki bir pizzacının siparişlerin yanında gizlice kokain dağıttığı uyuşturucu şebekesini çökertti.

Polisin baskın yaptığı pizzacının, menüdeki 40 numarayı sipariş eden müşterilerine uyuşturucu teslimatı yaptığı ortaya çıktı. 

Euronews’ün haberine göre polis şefi Micheal Graf von Moltke, şebekenin ilk olarak martta gıda müfettişleri tarafından fark edildiğini söyledi.

Moltke, narkotik polislerinin araştırma sürecinde ’40 numaralı pizza’nın neden bu kadar popüler olduğunu hemen anladıklarını belirtti.

Polis, pizzacının özel sipariş için ne kadar ücret talep ettiğini açıklamadı.

İki kenevir tarlası bulundu

Polis ekiplerinin restoran müdürünün dairesine düzenlediği baskında, 36 yaşındaki şahsın pencereden bir torba uyuşturucu attığı ve torbanın polis memurlarının eline geçtiği iddia ediliyor.

Çantadan 1,6 kilogram kokain, 400 gram esrar ve 268 bin avro nakit para çıktığı bildirildi.

Ancak İki gün süren gözaltının ardından restoran müdürü pizzacıyı yeniden açtı ve ’40 numaralı pizza’ satışına devam ederek polislerin tedarik zincirinin izini sürmesini sağladı.

Birkaç hafta süren soruşturmanın ardından yaklaşık 150 polis memuru büyük bir baskın düzenleyerek uyuşturucu çetesini dağıttı ve 22 yaşındaki elebaşı da dahil olmak üzere üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca 12 şüpheliyle bağlantılı ev ve işyerlerine de baskın düzenlendi.

Baskınlar sırasında polis, Mönchengladbach ve Solingen yakınlarında iki kenevir tarlası buldu.

Alman gizlilik yasaları uyarınca şüphelilerin isimleri açıklanmadı.

Etiketler ALMANYA pizza uyuşturucu uyuşturucu siparişi uyuşturucu pizzası
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