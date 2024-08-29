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Dışişleri'nden açıklama: Kerkük'te Türk SİHA'sı düşürüldü

Dışişleri'nden açıklama: Kerkük'te Türk SİHA'sı düşürüldü
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli' Irak'ın Kerkük kentinde Türk SİHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.

Irak'ın Kerkük kentinde bugün Türkiye'ye ait SİHA düşürüldü. Irak'a ait hava savunma sistemlerinin düşürdüğü Aksungur SİHA hakkında Irak ile Türkiye makamları arasında görüşmeler sürerken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den bir açıklama geldi.

"OLAYIN TÜM AYRINTILARIYLA AYDINLATILMASI İÇİN..."

Keçeli şu açıklamaları paylaştı: "Bugün Kerkük'te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı.

Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir. Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır.

Son dönemde PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara'da imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı" bu yaklaşımın ürünleridir. Sözkonusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır."

Etiketler türk siha Türk Sihası ırak kekük türk sihası
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