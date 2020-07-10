Dünya basını Danıştay'ın Ayasofya kararını böyle gördü!

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'da ibadetin yolunu açan karar, dünya basınında büyük ses getirdi.

Reuters haber ajansı “acil” koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi üzerinden ‘son dakika’ verdiği haberde, “Türk mahkemesi, 6’ncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı” ifadesini kullandı.

BBC, Ayasofya’nın UNESCO Dünya Mirası listesinde olduğunu hatırlatırken, UNESCO’nun Türkiye’ye Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmemesi yolunda çağrı yaptığını aktardı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de “mimari bir mücevher” olarak tanımladığı Ayasofya’nın mahkeme kararıyla müzeden camiye dönüştürülebileceğini yazdı.

NYT değişimin uzun süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiğine vurgu yaptı.

Yunan Kathimerini gazetesi de internet sitesinden aktardığı haberde, “kararın Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi derinleştireceği” yorumuna yer verdi.

Fransız Le Figaro gazetesi de “Türk Danıştayı’nın Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesinin yolunu açtığını” belirtti.

Rus Sputnik ajansı “Türk Danıştayı, Ayasofyanı’nın müzeye dönüştürülmesi yolundaki 1934 kararını kaldırdı” başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl bu yönde bir açıklamada bulunduğunu hatırlattı.

Danıştay'dan tarihi Ayasofya kararı!