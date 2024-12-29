  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dünyada bir ilk: Elektronik sigaranın satışı yasaklanıyor

Dünyada bir ilk: Elektronik sigaranın satışı yasaklanıyor

Dünyada bir ilk: Elektronik sigaranın satışı yasaklanıyor
Güncelleme:

Belçika, 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayacak.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için sağlık tehdidi haline geldiğini söyledi.

Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğini vurgulayan Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar yarattığını bildirdi.

Belçika, 1 Ocak'ta ‘vape’ ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

DHA

Etiketler elektronik sigara yasak belçika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
181 kişiyi taşıyan uçak alev aldı: Sadece 2 kişi kurtuldu 181 kişiyi taşıyan uçak alev aldı: Sadece 2 kişi kurtuldu Icardi, olay görüntüleri mahkemeye sundu: ''Banyoda ne yaptınız Wanda?'' Icardi, olay görüntüleri mahkemeye sundu: ''Banyoda ne yaptınız Wanda?'' Bakanlık asgari ücret fırsatçılarına acımadı Bakanlık asgari ücret fırsatçılarına acımadı Ünlü tatil merkezinde köpek balığı saldırısı Ünlü tatil merkezinde köpek balığı saldırısı Onlar TSK'nın hayaletleri: 2 kilometreden tam isabet Onlar TSK'nın hayaletleri: 2 kilometreden tam isabet Sebze-meyve fiyatları iki katına çıktı: İşte sebebi... Sebze-meyve fiyatları iki katına çıktı: İşte sebebi... Uçak kazalarının ardı arkası kesilmiyor Uçak kazalarının ardı arkası kesilmiyor Yeni Yıl Pazarı'nda ortalığı birbirine kattı Yeni Yıl Pazarı'nda ortalığı birbirine kattı İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih açıklandı: Megakent bu sefer beyaza bürünecek İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih açıklandı: Megakent bu sefer beyaza bürünecek Mağaralarda muhafaza ediliyor; 5 ülkeye ihraç ediliyor Mağaralarda muhafaza ediliyor; 5 ülkeye ihraç ediliyor
İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay MasterChef'te ilk 4'e kalan ikinci yarışmacı belli oldu MasterChef'te ilk 4'e kalan ikinci yarışmacı belli oldu DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrası Beştepe'den dikkat çeken açıklama DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrası Beştepe'den dikkat çeken açıklama İstanbul'da takip yapan polise saldırı İstanbul'da takip yapan polise saldırı Uzmanı, kahvaltı için en uygun saati açıkladı Uzmanı, kahvaltı için en uygun saati açıkladı Bebek katili Öcalan'la görüşen DEM Parti'den ilk açıklama Bebek katili Öcalan'la görüşen DEM Parti'den ilk açıklama 2024'ün son seçim anketi açıklandı: Bugün seçim olsa hangi parti kaç oy alır? 2024'ün son seçim anketi açıklandı: Bugün seçim olsa hangi parti kaç oy alır? Toplu tecavüz dehşetinde bakanlık devreye girdi Toplu tecavüz dehşetinde bakanlık devreye girdi Türkiye'yi sarsan Narin cinayeti davasında karar çıktı Türkiye'yi sarsan Narin cinayeti davasında karar çıktı Tartışma yaratmıştı: Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi ertelendi Tartışma yaratmıştı: Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi ertelendi