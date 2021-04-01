Dünyanın en zengin adamı Bezos'un gizli planı deşifre oldu!

E-ticaret devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un şirketin çıkarılarını korumak için bir Twitter ordusu kurduğu ortaya çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi Amazon'un başı sızdırılan belgeler ile dertte. Online alışveriş platformunun gizli tuttuğu bir proje bu sızıntı ile deşifre oldu.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ve şirketin çıkarlarını korumak için bir 'Twitter ordusu' kurduğu ortaya çıktı.

'GİZLİ' OLARAK İŞARETLENMİŞ

'Küresel Sosyal CS Program Yönetimi' başlığını taşıyan Belge, 'Amazon.com gizli' olarak işaretlenmiş.

Söz konusu belgelere göre, Amazon bu konuda ilk adımı 2018'de attı ancak özellikle son dönemde mesaisini artırdı.

İLK HEDEF SANDERS OLDU

'Veritas' kod adlı proje kapsamında 'troller' ilk olarak Bezos için algı operasyonu denemesi yaptı.

Bezos'a yeni vergiler getirilmesi gerektiğini savunan Bernie Sanders'ı hedefe koyan ekip, sistematik olarak Sanders'ı eleştirdi ve Bezos'u savundu.

PEMBE TABLO ÇİZMİŞLER

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 'trol ordusu' Amazon'daki koşulların oldukça iyi olduğu intibası yaratmak için de pek çok paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımlar özellikle Amazon işçilerinin şikayetlerini dile getirdiği dönemlerde arttı.

The Intercept tarafından deşifre edilen belgelerde 'trol ordusu'nda görev alacak kişiler için belirlenen kriterler de yer aldı.

'KOMİK TROLLER' ARAMIŞLAR

'Ambasodor' (temsilci) olarak adlandırılan bu kişilerde aranan özellikler şöyle sıralanıyor; temiz sicil, özgün olmak, harika bir mizah anlayışı.

Alışveriş platformu son dönemde çalışanlarına sunduğu ağır çalışma koşulları ile gündemdeydi.

Şirkette görev alan bazı teslimat sürücüleri, mola vermemek için tuvalet ihtiyaçlarını torbalar veya şişeler ile gidermek zorunda kaldıklarını iddia etmişti.