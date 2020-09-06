  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 06 Eylül 2020 16:29

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Hapishanede ''balık istifi''

El Salvador hapishanesindeki gardiyanlar ülkenin bir numaraları çete üyelerini ''balık istifi'' yöntemiyle kontrol altında tutuyor.

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Hapishanede ''balık istifi''
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı hapishanede mahkumlar 'balık istifi' bir hücreye atılıyor.

Nisan ayında da aynı görüntüler basının gündemine oturmuştu.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, bir günde 22 cinayetin işlenmesinin ardından olağanüstü hal ilan etmiş ve hapishanedeki mahkumlar gardiyanlar tarafından avluya 'Balık istifi' şekilde dizilmişti.

Öte yandan dışarıda işlenen suçların yüzde 80'inin hapishanelerdeki çeteler tarafından işlendiği belirtiliyor.

Ancak oluşan bu görüntüler koronavirüs salgını kapsamında endişe verici.

Ülkede aşırı sıcak, hijyenik olmayan koşullar ve verem nedeniyle her yıl ülkede çok sayıda mahkum hayatını kaybediyor.

El Salvador dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden. Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin 2019'da iktidara gelmesiyle ülkede cinayet oranlarında ciddi bir düşüş yaşandı. 38 yaşındaki Bukele bunu hapishanelerdeki önlemleri artırarak sağladı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
hapishane , El Salvador , balık istifi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM