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Endonezya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Kuzey Sumatra'ya bağlı Sibolga kentinin 267 kilometre güneyinde 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. 5,3 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı olmadı. Diğer yandan depremin ardından büyüklüğü 5'i bulan artçı sarsıntılar yaşandı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang kentinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 331 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 600 kişi yaralanmıştı. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

 

Etiketler endonezya deprem
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