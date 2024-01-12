Epstein mağduru kadından kan donduran sözler: ''Günde 3 kez tecavüze uğruyordum''

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu iddia edilen cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mağdurlardan Sarah Ransome, 10 yaşında bu şebekenin eline düştüğünü belirterek, ''Bazen günde 3 kez tecavüze uğradığım oluyordu.'' dedi.

Dünyanı sarsan ve Türkiye'ye kadar uzanan cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağının detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Tutuklu olarak yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın mağdurlarından Sarah Ransome, yaptığı açıklamalar ile adeta kan dondurdu.

"Ben bunların eline düştüğümde 10 yaşındaydım" diyen Ransome, "Bazen günde 3 kez tecavüze uğradığım oluyordu. Ve o adadaki tek kız ben değildim; orası tecavüze uğrayan kızlarla doluydu. Ben 17 senedir bu zindandayım, Ghislaine Maxwell'in (Epstein'ın ortağı) ölmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek, şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Geçen hafta yayınlanmaya başlanan Esptein davası dosyaları bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış, yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Tüm dünyanın dehşetle takip ettiği olay Türkiye'ye kadar uzanmıştı. Henüz çocuk sayılabilecek yaşlardaki kızlarla eşleştiren ve bu anları kayda alan Epstein'in en yakınındakilerden birisi Türkiye'den de çocuk kaçırıldığını itiraf etti. Epstein’ın özel pilotu Nadya Marçinko sorgusunda, Türkiye'den kaçırılan çocukların ABD'ye götürüldüğünü öne sürdü.

İddianamede şimdiye kadar iki Türk vatandaşının isminin geçtiği öğrenildi. Dosyada ismi geçen B.K.'nin eski Türkiye güzeli olduğu ortaya çıktı.