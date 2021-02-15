  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 15 Şubat 2021 22:58

Erbil'de ABD üssünün bulunduğu havaalanına füze saldırısı!

Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiğini belirtildi.

Erbil'de ABD üssünün bulunduğu havaalanına füze saldırısı!
A+ A-

Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente üç füze atıldı.

İkisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, biri ise alanın dışına isabet etti.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

saldırı , ırak , havalimanı , füze
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM