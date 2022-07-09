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Esad, 11 yıl sonra Halep'te

Esad, 11 yıl sonra Halep'te

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, iç savaşın ardından 11 yıl sonra Halep'i ziyaret etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 11 önce başlayan iç savaşın ardından Halep'i ilk kez ziyaret etti.

Esad ziyaretinde üst düzey hükümet yetkilileriyle birlikte Abdullah Ibn Abbas Camisi'nde bayram namaz kıldı.

Halka hitap eden Esad, tarihi çarşıları ziyaret ettiğini ve bir termik santralin açılışını yaptığını söyledi.

Esad'ın dün başlayan Halep ziyaretinde eşi Esma Esad ile iki oğlu ve kızı da yer aldı.

Etiketler suriye halep beşar esad ziyaret
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