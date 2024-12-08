Esad'ı deviren HTŞ'nin lideri Colani'den dikkat çeken açıklama

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren ve Esad'ı ülkeyi terk ettiren HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el Colani, "2011'de başladığımız yola devam etmeye kararlıyız" dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTL) lideri Ebu Muhammed el Colani, "2011'de başladığımız yola devam etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Suriye televizyonlarında yapılan açıklamada, Colani'nin "Gelecek bizim" dediği aktarıldı.

Öte yandan Reuters'a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın Suriye'deki tüm güçlerini geri çektiğini bildirdi. Kaynaklardan biri, Hizbullah'ın perşembe ile cuma geceleri boyunca Suriye'ye konuşlandırdığı gözetmen güçlerinin geri çekilmeyi denetlemek için gönderildiğini söyledi.