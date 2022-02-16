  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Eski devlet başkanına 'uyuşturucu'' gözaltısı

Eski devlet başkanına 'uyuşturucu'' gözaltısı

Eski devlet başkanına 'uyuşturucu'' gözaltısı

Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD'nin tutuklanmasını talep ettiği eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez'in gözaltında alındığı anlara ait görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde eski devlet başkanının elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartıldığı görülüyor.

Ulusal televizyonda gösterilen canlı görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Mahkeme sözcüsü Melvin Duarte gazetecilere verdiği demeçte, Hernandez için tutuklama emrinin çıkarıldığını söyledi.

Sözcü, Hernandez'in 24 saat içinde yargıç huzuruna çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ABD ise işlediği suçlar nedeniyle Hernandez'in iadesini istiyor.

ABD Federal Savcılığı, geçtiğimiz dönemde Hernandez'i uyuşturucu kaçakçılığında aktif rol oynamakla suçlamıştı.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez, ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Etiketler honduras devlet başkanı gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ŞOK market 16 Şubat Çarşamba aktüel ürünler kataloğu
Alkol ve sigaradan toplanan vergi dudak uçuklattı
Bisiklet sürerken hayatının şokunu yaşadı
Meteoroloji uyardı: Yağışlar geri dönüyor!
Bir kadın cinayeti daha! 19 yaşındaki 4 aylık hamile kadın eşi tarafından katledildi!
Son anket açıklandı; Erdoğan, siyasi hayatındaki oy kaybı rekorunu kırdı
Optimar Başkanı ''birkaç saat önce bitti'' deyip, son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı
Gaziantep'te 11 katlı otelin otoparkı çöktü
Bill Gates'ten müthiş iddia: Koronavirüs aşısı o hastalığı tarihe gömecek!
2 yıl önce öğrencisini kaçıran, okul müdürü 10 öğrenciye tacizden tutuklandı!