Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı sokak ortasında öldürüldü

Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı sokak ortasında öldürüldü
Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy'in Lviv'de suikast sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2016-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürüten Andriy Parubiy'in öldürüldüğünü açıkladı. Zelenskiy, “Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de işlenen korkunç cinayetin bilinen ilk ayrıntılarını aktardı. Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, katilin bulunması ve cinayetin aydınlatılması için tüm güvenlik birimlerinin ve imkanların seferber edildiğini bildirdi.

 

 

DHA

