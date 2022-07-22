Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg'e hapis şoku

2021 yılında Facebook adını değiştirerek Meta Platforms’a dönüştüren Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg mahkemelik oldu.

MetaX LLC olarak 2010 yılında kurulan bir VR firması, Mark Zuckerberg’in patentli "Meta" ismini ihlal ettiğini iddia etti. Meta’ya dava açan VR şirketinin 2016’da ticari marka başvurusunda bulunduğunu ve 2020 yılında ise ismini tescil ettiği belirtildi.

ShiftDelete'den aktarılan bilgilere göre; MetaX kurucusu Justin Bolognino tarafından Twitter’dan yapılan açıklamalarda, MetaX’in yeni karardan olumsuz etkilendiği ifade edildi. Müşterilerine ve kullanıcılarına Facebook ile ilgilerinin olmadığını söylemek zorunda kalan Bolognino, Meta tarafından satın alınmadıklarını kanıtlamak için “kan, ter ve gözyaşı döktüğünü" belirtti.

Dava dosyasında Bolognino, Meta ile çok defa iletişime geçmek istediğini ancak Facebook yöneticilerinin ilk olarak 2017'de olası bir isim değişikliğinin “mümkün olmayacağına” ikna edildiğini söyledi.

Facebook yöneticilerinin şirketle ilgilendiğini ve ortak bir proje geliştirdiklerini ortaya koyan Bolognino, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka projesi için iletişimi sürdürdüğünü açıkladı. Fakat projenin detayları paylaşmadı.

Facebook’un markalaşma çabasına karşı gelinemedi ve Mark Zuckerberg Meta Platforms’u resmen duyurulmuş oldu. Sekiz ay boyunca tartıştıklarını söyleyen Bolognino, dava dosyasında maddi ve manevi tazminat istediğini söyledi.