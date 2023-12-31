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Filistin'de can kaybı 22 bine yaklaştı

Filistin'de can kaybı 22 bine yaklaştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısının 21 bin 822'ye yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda 21 bin 822 sivilin hayatını kaybettiğini, 56 bin 451 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 150 sivilin öldüğünü, 286 sivilin ise yaralandığını aktardı.

DHA

Etiketler filistin israil gazze
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