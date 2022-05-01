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''Görevi bırakacak'' iddiası! Putin kansere mi yakalandı ?

''Görevi bırakacak'' iddiası! Putin kansere mi yakalandı ?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Kremlin’den kaynaklar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumu ile ilgili bir iddiayı ortaya attı.

İngiliz medyasında yer alan haberde Putin’in “yakın gelecekte” kanser ameliyatı olacağı öne sürüldü. İsmini açıklamayan bir kaynak Putin’in ameliyatı dolayısıyla savaşın durabileceğinin sinyalini verdi.

 İddiaya göre Putin, ameliyat olurken ve iyileşme sürecinde yerini Güvenlik Konseyi’nin başkanı ve eski istihbarat başkanı Nikoalai Patruşev’e bırakmayı düşünüyor. Putin’in ameliyatının aciliyetinin olmadığı belirtilirken Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme planının arkasında 70 yaşındaki Patruşev’in olduğu da öne sürüldü. Patruşev’in Putin’i Kiev’deki neo-Nazileri temizlemek için ikna ettiği kaydedildi.

İddiayı popüler Telegram hesabı General SVR paylaşırken, bunu ortaya atan kişinin ise Kremlin’de üst düzey bir yetkili olduğunun altı çizildi. Rusya’nın Zafer Günü olarak kutladığı 9 Mayıs’tan önce ameliyat olunmayacağını da aktaran kaynak, normal şartlarda ameliyatın Nisan ayının ikinci yarısında yapılmasının da planlandığını fakat bunun da ertelendiğini belirtti.

Etiketler Putin kanser hastalık
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