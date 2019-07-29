Havalimanında 55 gergedan boynuzu yakalandı

Vietnam basınında çıkan haberlere göre, gümrük yetkilileri Hanoi Uluslararası Havaalanı’nda 55 parça kaçak gergedan boynuzu ele geçirdi. Yetkililer, 4 milyon dolar değerinde ve 125 kilo ağırlığındaki boynuzların alçı blokların içinde Perşembe günü ele geçirildiğini bildirdi. Yetkililerin açıklamalarına göre gergedan boynuzları havaalanına geldiğinde gümrük kontrolünden kaçınmak için vergilendirilemez bir madde olarak kayda geçirilmişti.



Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gergedanların boynuzları, kanser dahil çeşitli hastalıkların tedavisinde özellikle alternatif tıpta kullanılıyor. Bu nedenle Asya’nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.



