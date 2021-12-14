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Hayrete düşüren iddia! ''2046 yılına gittim'' diyen adam çektiği videoyu gösterdi

2046 yılından geldiğini iddia eden Håkan Nordkvist isimli adam, gelecekte kendisiyle buluştuğunu ve çektiği videoyu kanıt olarak gösterdi.

Dünya genelinde en çok merak edilen konuların başında zaman yolculuğu geliyor. Geçtiğimiz aylarda gündem olan zaman yolcularının yanı sıra zaman yolculuğu yaptığını iddia eden çeşitli insanlar da ortaya çıkmaya başladı. Son olarak İsveç'te ikamet eden Håkan Nordkvist isimli adam, 2046 yılına gittiğini ve o yılda 70 yaşındaki haliyle fotoğraf çekildiğini belirtti.

KANIT OLARAK VİDEO VE FOTOĞRAF GÖSTERDİ
Håkan Nordkvist, gelecekten geldiğini kanıtlamak için bir de video çekti. Söz konusu videoda Håkan Nordkvist ve yanında yaşlı bir adam olduğu görülüyor. Nordkvist ve onun yaşlı hali olduğu iddia edilen adam, kameraya dövmelerini gösteriyor.

DÜNYA GENELİNDE YANKI UYANDIRDI
Håkan Nordkvist'in TikTok hesabı üzerinden paylaştığı video, kısa süre içerisinde en çok izlenenler kategorisinde ilk sıraları aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, konuyla ilgili yorumda bulundu.

"KİMSENİN İNANMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM"
Yaşadıkları hakkında konuşan Håkan Nordkvist, "2046'dayık ve yaşlanmış halimi gördüm. Ancak kimsenin buna inanmayacağını düşünüyorum. Neyse ki o an cep telefonum yanımdaydı ve bu anların fotoğrafını çektim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI
Håkan Nordkvist tarafından paylaşılan görüntüler, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Nordkvist'nin yanındaki kişinin babası olduğunu, kollarındaki dövmelerin de geçici olduğunu savundu. Ancak kendisi hakkında çekilen belgeselde bu iddialara yanıt veren Nordkvist, olayın tamamen gerçek olduğunu dile getirdi.

Etiketler 2046 yılı zaman yolcusu
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