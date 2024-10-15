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Hazır yemek devinin 12 ürünü için toplatma kararı

Hazır yemek devinin 12 ürünü için toplatma kararı
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ABD’li gıda devi Albertsons Companies’in 12 çeşit hazır yemek ve şarküteri yiyeceklerinde listeria monocytogenes bakterisi riski nedeniyle ürünlerini gönüllü olarak geri çağırıyor.

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi rutin testlerinde hazır tavuk ürününde kontaminasyon tespit etmesinin ardından şirket müşterilerine bir duyuru yayımladı.

Fırın, süt ürünleri, şarküteri, dondurulmuş gıdalar, genel market, et, eczane, ürün, deniz ürünleri, atıştırmalıklar, içki gibi ürünlerinin satışını yapan Albertsons, ürünlerini kullananların listeria monocytogenes bulaşma riski olduğunu duyurdu.

Geri çağırma, ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi’nin (FSIS) rutin testlerinde Oklahoma’daki BrucePac’in hazır tavuk ürününde kontaminasyon tespit etmesinin ardından Fresh Creative Foods’un harekete geçmesiyle başlatıldı.

Şirket, risk altındaki kişilerin kontamine gıda tüketiminden sonra grip benzeri semptomlar yaşamaları durumunda tıbbi yardım almalarını önerdi.

Listeria monocytogenes sıklıkla toprak ve suda bulunuyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, Listeria, yaşlılar, küçük çocuklar ve hamileler gibi hassas gruplarda ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor.  

Ateş, mide bulantısı ve şiddetli vakalarda düşük gibi semptomlara yol açıyor.

Etiketler Yemek hazır yemek toplatma kararı geri toplatma
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