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Hediye paketinden bomba çıktı: Ölü ve yaralılar var

Hediye paketinden bomba çıktı: Ölü ve yaralılar var

Meksika'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Bir doğum günü partisine gönderilen hediye paketi görünümlü kutunun açılmasıyla patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Meksika'da doğum günü partisine hediye paketi içinde gönderilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentindeki bir restoranda, doğum günü partisi düzenleyen iş yeri sahibine, içinde bomba tuzaklı hediye paketi yollandı.

Paketin açılmasıyla infilak eden bomba, 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yetkililer, hediye kutusuna tuzaklanmış bombanın, motosikletle gelen 2 kişi tarafından mekan sahibinin ortağına teslim edildiğini ve kutunun açılmasıyla patlama yaşandığını bildirdi.

Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin, doğum günü kutlanan mekan sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler hediye kutusu doğum günü patlama bomba
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