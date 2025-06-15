Heikopter ormana düştü: Çok sayıda can kaybı var
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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir helikopterin ormana düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Kedarnath Tapınağı'ndan dönen bir helikopterin, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormana düştüğü bildirildi.
Kazada, pilot dahil 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu belirtti.
DHA
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