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Heikopter ormana düştü: Çok sayıda can kaybı var

Heikopter ormana düştü: Çok sayıda can kaybı var
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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir helikopterin ormana düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Kedarnath Tapınağı'ndan dönen bir helikopterin, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormana düştüğü bildirildi.

Kazada, pilot dahil 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir helikopterin ormana düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu belirtti.

 

DHA

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Etiketler hindistan helikopter Helikopter kazası kaza ölüm
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