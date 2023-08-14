Hollanda'da gençlere ücretsiz prezervatif dağıtılacak

Hollanda'da cinsel yolla bulaşan hastalıkların artması nedeniyle gençlere ücretsiz prezervatif dağıtılmasına karar verildi.

Hollanda'da son yıllarda gençler arasında cinsel yolla bulaşan hastalıkların önemli ölçüde artması nedeniyle, bu kesime ücretsiz prezervatif dağıtılması kararlaştırıldı. Ücretsiz prezervatif uygulaması, önümüzdeki haftalarda festivaller ve gençlere yönelik tanıtım etkinliklerinde başlayacak.

HASTALIK SAYISINDAKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'ne (RIVM) göre, aktif bir sosyal yaşama sahip olan gençler arasında, cinsel yolla bulaşan hastalık sayısındaki artış, geçen yıl endişe verici boyutlara ulaştı. RIVM uzmanlarından Dr. Rosa Joosten, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, özellikle heteroseksüel gençler arasında bel soğukluğu vakalarının önemli ölçüde arttığını söyledi.

ANTİBİYOTİKLER İŞE YARAMIYOR

Bel soğukluğu vakaları ne kadar artarsa, antibiyotiklerin koruyuculuğunda da o kadar azaldığına işaret eden Hollandalı uzman, İngiltere'de antibiyotiklerin işe yaramadığı birkaç vaka saptandığını belirtti.

Hollandalı yetkiliye göre, cinsel yollarla bulaşan hastalıkların önlenmesi için en önemli etken, korunmak. Bu da büyük ölçüde, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmakla mümkün. Ancak Dr. Rosa Joosten, sosyal açıdan oldukça aktif olan gençler arasında prezervatif kullanımının yıllardır düşük düzeyde olduğunun altını çiziyor.

ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Araştırmalara göre her 10 gençten dördü tek gecelik ilişki sırasında asla prezervatif kullanmıyor. Bu nedenle RIVM ile Belediye Toplum Sağlığı Merkezleri (GGD), önümüzdeki günlerde gençlere ücretsiz prezervatif dağıtacak. Uygulama için öncelikle festivaller ve gençlere yönelik etkinlikler hedeflenecek.

Gençlere korunmanın önemi anlatılacak ve bu durumun çiftler arasında pazarlık edilebilir hale getirmesi sağlanacak. Gençler arasında prezervatif kullanımının tabu olmaktan çıkarılması ve sınırlarını belirtmeleri teşvik edilecek.

Önümüzdeki haftalarda başlayacak kampanya çerçevesinde, ilk aşamada gençlere, yaklaşık 50 bin ücretsiz prezervatif dağıtılacak. Ücretsiz dağıtımın, prezervatif kullanımı önündeki ekonomik engeli de ortadan kaldıracağı düşünülüyor.

Hollanda'da 10'lu bir kutu prezervatifin satış fiyatı en düşük 10 eurodan başlıyor.Eğlence yerlerinin tuvaletlerindeki otomatlarda tekli satılan ürünlerin birim fiyatının ise, daha fazla olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe