İhanet en yakınından geldi! Aldatılan kadından kan donduran intikam

Zimbabve'de bir kadın, kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenince korkunç bir intikam planladı. Kocasının yemeğine zehir katan kadın, daha sonra cinsel organını kesip çöpe attı.

Zimbabve'de yaşayan 33 yaşındaki Janet Ekpe, en yakın arkadaşı ve kocasının ilişkiye girdiğini öğrendi. Bu haberi almasının ardından şeytani bir plan hazırlayan Janet Ekpe, kocasına akşam evde zehirli bir yemek verdi.

Janet Ekpe daha sonra ise dakikalarca kocasının ölmesini seyretti. Kocasının öldüğünden emin olduktan sonra da kocasının cinsel organını keserek çöpe attı.

Korkunç olayın ardından ifadesi alınan kadın, arkadaşlarının kocasını çekici bulduğunu ve kocasına daha önce bu konuda uyarı yapmasına rağmen kocasının kendisini dinlemediğini belirtti.