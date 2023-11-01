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İki ülke İsrail ile ipleri koparttı!

İki ülke İsrail ile ipleri koparttı!
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Şili ve Kolombiya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak ülkedeki büyükelçilerini geri çağırdı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font, bugün Gazze saldırılarıyla ilgili İsrail'deki Büyükelçisini geri çağırdıklarını açıkladı. Dün de Bolivya İsrail ile diplomatik ilişkileri keserken, Kolombiya da İsrail'deki Büyükelçisini geri çağırdı.

"İSRAİL'İN GAZZE'DE YAPTIKLARI KABUL EDİLEMEZ"
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font bugün yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıkları kabul edilemez Uluslararası İnsancıl Hukuk ihlalleri karşısında Şili Hükümeti olarak Şili'nin İsrail'deki Büyükelçisi Jorge Carvajal'ı istişarelerde bulunmak üzere Santiago'ya çağırma kararı almış bulunuyoruz" dedi.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı ise dün açıklama yaparak İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü, uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak amacıyla İsrail Devleti ile diplomatik ilişkileri kesme kararını duyurdu.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI: BUNA SOYKIRIM DENİR
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Manjarrez'i geri çağırdıklarını belirtti. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, dünkü saldırılarda ölen Filistinlilerin naaşlarını gösteren fotoğrafla birlikte "Buna soykırım denir, bunu Filistin halkını Gazze'den çıkarmak ve orayı ele geçirmek için yapıyorlar. Bu soykırımı gerçekleştiren devletin başı insanlığa karşı suç işlemiştir. Onların müttefikleri demokrasiden bahsedemez" açıklamasını yaptı.

DHA

Etiketler şili kolombiya israil gazze
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