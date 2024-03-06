İki ülkenin transları birbirine girdi

İki Asya ülkesi Filipin ve Tayland arasında bu sefer de "trans birey" gerilimi yaşanıyor. Filipinli ve Taylandlı trans bireyler ile birbirine girdi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir grup trans birey, Filipinli trans bireyleri hedef aldı. Olay, gece saatlerinde bir gece kulübü önünde gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre, Taylandlı trans bireyler, Filipinli trans bireyleri "müşterilerini çalmak"la suçladı ve bir kavgaya yol açtı. Kavga sırasında birkaç kişi yaralandı ve bazıları hastaneye kaldırıldı.