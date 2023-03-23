İlginç anlar: Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi
Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinden kaçıp yerleşim bölgesine ulaşan zebra, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de zebra paniği yaşandı. Bir hayvanat bahçesinde ahşap bariyeri kırarak firar eden zebra şehir merkezine indi, trafikte seyreden araçların arasına daldı.
İtfaiye ekipleri ve hayvanat bahçesi yetkililerinin 2 yaşındaki zebrayı zarar vermeden yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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