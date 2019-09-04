İnfial yaratan dayak görüntüleri ! Çikolata çaldı diye soyup kırbaçladılar

Brezilya’da bir erkek çocuğun marketten çikolata çaldığı gerekçesiyle kırbaçlanarak işkence gördüğü görüntüler infial yarattı. Polis soruşturma başlatırken, köleliğin 300 yıl sonra 1888’de kaldırıldığı ülkede kökleşmiş ırkçılık da bir kez daha tartışmaya açıldı.

São Paulo kentinde bir süpermarkette çekilen görüntülerde iki güvenlik görevlisi, siyahi bir erkek çocuğu süpermarketten dört tane çikolata çalmakla suçluyor. Pantolonu bileklerine kadar indirilmiş, ağzı tıkalı ve bağlanmış halde tutulan çocuk, elektrik kablosu ile kırbaçlanıyor.

Çocuk her bir kırbaçta acıyla inlerken, güvenlik görevlileri “Geri gelecek misin” diye soruyor. Çocuk ağzı tıkalı olduğu için sadece kafasını sallayarak yanıt verebiliyor.

‘YÜZLERCE YIL ÖNCESİNDEN BİR SAHNE GİBİ’

Cep telefonuyla çekilen bu görüntülerin yayılması ülkede derin bir şok yarattı. Soruşturmayı yürüten dedektif Pedro Luis de Souza, “Sanki yüzlerce yıl öncesinden bir sahne gibi” deyip çocuk için “Savunmasız, evsiz bir siyahi adam… Toplumun bir kurbanı diyebilirim” ifadelerini kullandı. De Souza, görüntüleri kendisine bir gazetecinin ulaştırdığını, hem çocuğun hem de iki güvenlik görevlisinin ifadesini aldığını anlattı.

ÇOCUĞU ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞLER

“Onu bağladılar ve bir daha hırsızlık yapmayacağına söz verene dek kırbaçladılar” diyen dedektif, işkence suçunun sekiz yıla kadar hapis cezası olduğunu söyledi. İsmi ve yaşı açıklanmayan çocuğun kendisi ise TV Globo’ya konuştu; “Eğer herhangi biriyle konuşursam beni öldüreceklerini söylediler” dedi. Çocuk, aynı güvenlik görevlilerinin kendisine aynı gerekçeyle üçüncü defa saldırdığını da ekledi. Süpermarket zinciri Ricoy ise güvenlik görevlilerinin işten çıkarıldığını açıklayarak çocuğa ‘gerekli her tür desteği verileceğini’ açıkladı.

‘MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL’

Nüfusun yarısından fazlasının kendisini siyahi ya da melez olarak tanımladığı ülkede, 2019 yılında böyle bir olayın yaşanabilmiş olması kemikleşmiş bir ırkçılığın kanıtı olarak görülüyor. Brezilya Barolar Birliği’ne bağlı siyahi Köleliği Hakikat Komisyonu’nun başkanı olan avukat Humberto Adami, “Sanki cehennemin kapıları açılmış ve Hades’in şeytanları aramıza katılmış gibi. Bu, münferit bir olay değil ama görüntüsü alınabildi” dedi. Korumaların yaptıkları işkenceyi filme çekmiş olmasının ‘yakalanmayacaklarından emin olduklarını’ gösterdiğini söyleyen Adami, “Tüm bunlar, Brezilya’nın, siyahiların gece gündüz kırbaçlandığı kölelik tarihi ile bağlantılı” diye konuştu.

‘KURUMSALLAŞMIŞ IRKÇILIK’

Siyahi bir yazar, düşünür ve televizyon sunucusu olan Djamila Ribeiro ise görüntülerin, Brezilya’da ırkçılığın ne kadar kurumsallaştığının göstergesi olduğunu söyledi. Ribeiro, “Brezilya hâlâ köleleştirme kafasının sürdüğü, sömürgeci bir ülke. Brezilya’da sömürgeciliği tartışmalıyız. Burası gerçekte, siyahi nüfusa karşı aşırı derecede şiddet içeren bir ülke” dedi.

Brezilya’da 2017 yılında cinayet sebebiyle ölen 65 bin kişinin yüzde 75’i siyahitı.