İnişe geçen yolcu uçağı göle düştü

Tanzanya'da bir yolcu uçağı, havaalanına inmeye çalıştığı sırada göle düştü.

Tanzanya'da Precision Air firmasına ait bir yolcu uçağı, Bukoba kentinde bulunan havaalanına iniş yaptığı sırada Victoria Gölü'ne düştü.

Tanzanya devlet yayın kuruluşunun (TBC) haberine göre, Tanzanya'nın Bukoba kentine seyahat etmekte olan yolcu uçağı, havaalanının yakınındaki gölüne düştüğünü açıkladı.

TBC, uçağın başkent Darüsselam'dan kalktığını, fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle düştüğünü bildirdi.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinin başladığını belirten TBC, şu ana kadar 15 kişinin kurtarıldığını ancak uçaktaki toplam yolcu sayısı ile ölüm olup olmadığının bilinmediğini ifade etti.

TBC ayrıca, kurtarma botlarının görevlendirildiğini ve acil durum çalışanlarının uçakta mahsur kalan diğer yolcuları kurtarmaya devam ettiğini ekledi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.